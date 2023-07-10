Швейцария отреагировала на решение США поставить кассетные бомбы Украине

Швейцария приняла к сведению поставки США кассетных бомб Киеву и призвала не применять их

Швейцария приняла к сведению решение США поставить Украине кассетные бомбы и призывает все государства мира не применять их. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.

Дипломат напомнил, что страна является участником Конвенции по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный вид оружия. «Неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права», — отреагировал он.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали заявила, что ЕС в целом поддерживает поставки Украине любых боеприпасов. По ее словам, выбор конкретных боеприпасов для поставок находится на усмотрении Соединенных Штатов и Киева.

О том, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине, стало известно 6 июля. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины.