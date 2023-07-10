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14:11, 10 июля 2023Мир

В ЕС прокомментировали планы США передать Украине кассетные боеприпасы

Представитель ЕС заявила о поддержке поставок Киеву любых боеприпасов, включая кассетные

Фото: Mauricio Campino / Reuters

Европейский союз (ЕС) в целом поддерживает поставки Украине любых боеприпасов. Так планы США передать Киеву кассетные боеприпасы Киеву прокомментировала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, трансляция брифинга велась на ресурсах Еврокомиссии.

По ее словам, выбор конкретных боеприпасов для поставок находится на усмотрении самих Соединенных Штатов и Украины. «Как вы знаете, мы серьезно подходим к передаче Украине боеприпасов для того, чтобы она могла защитить себя», — заявила Масрали.

Ранее МИД Китая призвал «не подливать масла в огонь» поставками кассетных боеприпасов на Украину. По словам представителя ведомства, подобный шаг может иметь серьезные гуманитарные последствия.

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    Виктория Кондратьева
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