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01:05, 10 июля 2023Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в купальнике

Самая сексуальная в мире волейболистка Кайла Симмонс показала фигуру в красном купальнике

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя модель OnlyFans позировала перед камерой в расстегнутых джинсах и купальнике красного цвета, из-под которого виднелась ее грудь. При этом волосы знаменитости были распущены, а на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на манекенщицы были небольшие серьги-кольца.

Известно, что Симмонс регулярно получает в свой адрес вопросы по поводу пластики груди. Девушка, в свою очередь, отвечает, что никогда не прибегала к коррекции фигуры. Кроме того, по словам инфлюэнсерши, в школе она мечтала о маленькой груди, чтобы облегчить занятия волейболом.

В апреле Кайла Симмонс опубликовала серию снимков, на которых она позировала на фоне Эйфелевой башни в облегающих джинсах и кроп-топе белого цвета с глубоким декольте, демонстрирующем грудь. При этом в руках спортсменка держит сумку в тон образа, а ее волосы распущены.

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    Карина Черных
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