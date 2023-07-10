Astronomy & Astrophysics: обнаружена первая обнаженная звезда средней массы

Ученые Гейдельбергского университета открыли первую обнаженную звезду средней массы, которая является недостающим звеном эволюции двойных систем из массивных звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Обнаженные звезды представляют собой звезды, которые потеряли большую часть своих внешних слоев, обнажив горячее и плотное ядро, богатое гелием. Большинство таких объектов образуются в двойных звездных системах, в которых сильное гравитационное притяжение одной звезды аккрецирует вещество другой звезды.

В течение долгого времени астрофизикам было известно о существовании маломассивных обнаженных звезд, таких как субкарлики, а также массивные обнаженные звезды, известные как звезды Вольфа-Райе. Звезды средней массы были предсказаны, но их существование до сих пор не было подтверждено.

Исследователи провели наблюдения с помощью Very Large Telescope в Чили, обнаружив, что звезда, которая ранее рассматривалась как единый объект, представляет собой двойную систему, состоящую из звезды промежуточной массы и быстро вращающегося компаньона, который раскрутился за счет аккреции вещества.

Система расположена в соседней карликовой галактике Малое Магелланово облако (ММО). Звезды в этой галактике содержат меньше тяжелых элементов, чем массивные звезды в нашем Млечном Пути. Модели звездной эволюции предсказывают, что примерно через миллион лет звезда с обнаженным ядром взорвется как сверхновая, оставив после себя остаток в виде нейтронной звезды. После этого уже компаньон начнет отдавать вещество, в результате чего вся система в будущем может стать прародителем рентгеновских двойных и слияния двух нейтронных звезд.