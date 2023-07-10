Девушка рассказала о жизни с тремя зубами и показала улыбку на камеру

Блогерша Джулианна Фрэнсис показала внешность с тремя передними зубами из-за болезни

Блогерша Джулианна Фрэнсис рассказала о жизни с тремя зубами и показала улыбку на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом arminarlertsleftcheek рассказала, что в детстве перенесла болезнь, вследствие которой развилась патология. Так, у девушки выросло большее количество передних зубов, а также появились трудности с дыханием. По этой причине ей сделали тяжелую операцию. «Мне просверлили отверстия в черепе», — рассказала она.

Несмотря на необычную внешность, юзерша утверждает, что живет полноценной жизнью и не испытывает дискомфорта. «Это не больно и не странно для меня, ведь я живу с такими зубами всю жизнь. Мне кажется, что центральный резец даже прочнее, чем у обычных людей», — предположила она.

По словам Фрэнсис, она планировала скорректировать свою улыбку с помощью современной стоматологии, однако смогла принять себя и отказалась от этой затеи. «Теперь мне все равно, и я не думаю, что когда-нибудь снова соберусь к дантисту с этой проблемой», — заключила она.

В июне женщина показала неожиданно пожелтевшие после визита к стоматологу зубы. На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала с ярко-желтыми передними зубами. По словам юзерши, доктор установил ей временные коронки, однако не предупредил, что после манипуляций нельзя употреблять еду с красящими веществами. При этом Тиффани призналась, что ела соус карри, в состав которого входит куркума.

