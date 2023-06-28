Женщина показала неожиданно пожелтевшие после визита к стоматологу зубы

TikTok-блогерша Тиффани показала пожелтевшие после визита к стоматологу передние зубы

Блогерша Тиффани (фамилия неизвестна) нанесла визит стоматологу и показала неожиданно пожелтевшие зубы. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 131,1 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @tiffanycubbison предстала с ярко-желтыми передними зубами. По словам юзерши, доктор установил ей временные коронки, однако не предупредил, что после манипуляций нельзя употреблять еду с красящими веществами. При этом Тиффани призналась, что ела соус карри, в состав которого входит куркума. «Повезло мне!» — иронично заявила женщина.

Подписчики оценили внешний вид пользовательницы сети и поделились своим опытом в комментариях под постом. «Светятся, как хайлайтер», «Они выглядят, как неоновые и будто светятся в темноте. На вечеринке будет круто», «У меня был такой же опыт, смажьте перекисью водорода», «У меня было такая же история! Мой стоматолог сказал, что причиной стали старые материалы», — высказались они.

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