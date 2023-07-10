Украина попросила Австралию помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС

Украина надеется, что Австралия направит инженеров для ликвидации разрушения Каховской ГЭС

Киев надеется, что Австралия направит инженеров и экологов для того, чтобы помочь стране ликвидировать последствия разрушения Каховской ГЭС, заявил украинский посол Василий Мирошниченко. Его слова приводит The Guardian.

По словам дипломата, особое внимание в последнее время уделялось запросу Украины о военной помощи, включая бронеавтомобили Hawkei, однако есть и другие области, в которых Австралия могла бы оказать практическую поддержку.

«Ликвидация последствий наводнения после обрушения плотины Каховской ГЭС <...> была большой проблемой, и на ее решение уйдут годы», — заявил Мирошниченко, выразив надежду, что австралийские инженеры и ученые, специализирующиеся на управлении водными ресурсами, захотят посетить Украину и предоставить практическую помощь.

Кроме того, украинский посол отметил, что бронетранспортеры Bushmaster, 90 которых Австралия передала Украине, «были проверены на поле боя», и республика надеется, что Канберра согласится отправить больше.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.