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13:09, 10 июля 2023Бывший СССР

Украина попросила Австралию помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС

Украина надеется, что Австралия направит инженеров для ликвидации разрушения Каховской ГЭС
СюжетДиверсии в России

Фото: Courtesy of Yousuf Syed Khan / Global Rights Compliance/Handout / Reuters

Киев надеется, что Австралия направит инженеров и экологов для того, чтобы помочь стране ликвидировать последствия разрушения Каховской ГЭС, заявил украинский посол Василий Мирошниченко. Его слова приводит The Guardian.

По словам дипломата, особое внимание в последнее время уделялось запросу Украины о военной помощи, включая бронеавтомобили Hawkei, однако есть и другие области, в которых Австралия могла бы оказать практическую поддержку.

«Ликвидация последствий наводнения после обрушения плотины Каховской ГЭС <...> была большой проблемой, и на ее решение уйдут годы», — заявил Мирошниченко, выразив надежду, что австралийские инженеры и ученые, специализирующиеся на управлении водными ресурсами, захотят посетить Украину и предоставить практическую помощь.

Кроме того, украинский посол отметил, что бронетранспортеры Bushmaster, 90 которых Австралия передала Украине, «были проверены на поле боя», и республика надеется, что Канберра согласится отправить больше.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.

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    Варвара Кошечкина
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