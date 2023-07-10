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16:35, 10 июля 2023Мир

В США заявили о поддержке стремления Турции стать членом ЕС

В Белом доме заявили, что всегда поддерживали стремление Турции стать членом ЕС

Фото: James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США всегда поддерживали стремление Турции стать членом Евросоюза (ЕС), заявили в Белом доме. Об этом пишет Reuters.

При этом представитель Совета нацбезопасности Штатов отметил, что сейчас все внимание сосредоточено на Швеции, которая готова стать членом Североатлантического альянса.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия, чтобы сделать Турцию полноправным членом ЕС.

В свою очередь генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает стремление Турции стать членом ЕС, однако это не должно мешать Швеции вступить в Североатлантический альянс.

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    Варвара Кошечкина
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