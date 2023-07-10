В ДНР сообщили об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) усилили позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На краснолиманском направлении есть достаточно существенное улучшение позиций российскими подразделениями», — сказал он и добавил, что ВС РФ уничтожили достаточно большое количество живой силы и техники украинской армии.

Врио главы ДНР также заявил, что обстановка на линии фронта в регионе остается сложной, но полностью контролируемой. По его словам, ситуация без существенных изменений сохраняется на южнодонецком и угледарском направлениях. Украинские военные безуспешно пытаются отбить позиции российских сил, уточнил Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа ударили по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Для поражения цели применялись 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.