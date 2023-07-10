Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 10 июля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) усилили позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На краснолиманском направлении есть достаточно существенное улучшение позиций российскими подразделениями», — сказал он и добавил, что ВС РФ уничтожили достаточно большое количество живой силы и техники украинской армии.

Врио главы ДНР также заявил, что обстановка на линии фронта в регионе остается сложной, но полностью контролируемой. По его словам, ситуация без существенных изменений сохраняется на южнодонецком и угледарском направлениях. Украинские военные безуспешно пытаются отбить позиции российских сил, уточнил Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа ударили по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Для поражения цели применялись 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

    Дочь Мика Джаггера показала тело в бикини

    Врач перечислил вызывающие рак продукты

    ВСУ попытались ударить по трем регионам России ракетами С-200

    Москвичей предупредили об осеннем холоде

    Купающихся при бушующем в море водяном смерче россиян сняли на видео

    Украинка призвала ATP и WTA сделать заявление о рукопожатии с россиянами

    В НАТО найдут способы отсрочить повышение статуса Украины в альянсе

    Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана

    Мятежный основатель AliExpress спровоцировал миллиардные убытки своих компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости