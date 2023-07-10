Бежавший доброволец рассказал о выкупе из плена ВСУ

Доброволец Топаз: выкуп из плена ВСУ стоил $20 тысяч и не гарантировал жизнь

Доброволец с позывным Топаз, бежавший из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о выкупе, который требовали украинские силовики у российских военных. Его слова передает РИА Новости.

По словам добровольца, фактически обмена не было, а рассматривался только откуп. «Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов — мы тебя отпускаем», — поделился он.

Другие пленные рассказывали о процессе выкупа, добавил Топаз. «Отпускают как — ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: "Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая», — рассказал доброволец.