В регионе России экс-замминистра экологии осудили за сговор с промышленниками

В Челябинске экс-замминистра осудили на три года за сговор с промышленниками

Калининский районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова к трем годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Следствие и суд установили, в августе 2020 года Безруков посетил городское промышленное предприятие, что выдал за внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий. Однако выявлять нарушения фигурант не намеревался, а полномочий для организации проверки не имел.

Ранее следствие обвинило Безрукова в том, что он предупредил промышленное предприятие о приезде группы журналистов, которые планировали провести рейд по цехам. В результате работа предприятия была якобы приостановлена.