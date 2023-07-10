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10:00, 10 июля 2023Силовые структуры

В регионе России экс-замминистра экологии осудили за сговор с промышленниками

В Челябинске экс-замминистра осудили на три года за сговор с промышленниками

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Калининский районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова к трем годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Следствие и суд установили, в августе 2020 года Безруков посетил городское промышленное предприятие, что выдал за внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий. Однако выявлять нарушения фигурант не намеревался, а полномочий для организации проверки не имел.

Ранее следствие обвинило Безрукова в том, что он предупредил промышленное предприятие о приезде группы журналистов, которые планировали провести рейд по цехам. В результате работа предприятия была якобы приостановлена.

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    Илона Палей
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