Минздрав оценил запасы вакцин от менингита в Екатеринбурге

Минздрав заявил о достаточном объеме вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге

Вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно. Так ситуацию с препаратом оценил Минздрав России, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает РИА Новости.

В понедельник, 10 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил одно из медучреждений города.

О вспышке менингита среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге стало известно 5 июля. По данным на 9 июля, зарегистрировано 15 случаев заражения, двоих пациентов спасти не удалось.

Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что осмотрено свыше 1,2 тысячи человек. Специалисты продолжают проводить дезинфекцию и вакцинацию, прививки получили уже более 900 работников. Те, кто находился в близком контакте с заболевшими, также проходят необходимые профилактические мероприятия.