На Западе рассказали о злости Зеленского на США и Германию

Bild: Зеленский разозлился на США и Германию из-за блокировки членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на США и Германию из-за того, что они начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», — говорится в сообщении. По информации издания, Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в альянс.

Источник Bild рассказал, что Берлин и Вашингтон хотят подписать с Киевом декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году и «поддерживала евроатлантические устремления Украины к членству в НАТО».

Ранее издание Reuters сообщило, что на Западе нет консенсуса по вопросу членства Украины в военном блоке. Источник в правительстве Германии, подчеркнул, что момент для приглашения Киева в альянс еще не настал.