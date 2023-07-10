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13:34, 10 июля 2023Бывший СССР

На Западе рассказали о злости Зеленского на США и Германию

Bild: Зеленский разозлился на США и Германию из-за блокировки членства Украины в НАТО

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на США и Германию из-за того, что они начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», — говорится в сообщении. По информации издания, Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в альянс.

Источник Bild рассказал, что Берлин и Вашингтон хотят подписать с Киевом декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году и «поддерживала евроатлантические устремления Украины к членству в НАТО».

Ранее издание Reuters сообщило, что на Западе нет консенсуса по вопросу членства Украины в военном блоке. Источник в правительстве Германии, подчеркнул, что момент для приглашения Киева в альянс еще не настал.

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    Алевтина Запольская
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