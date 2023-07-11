Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом фильма «Алита: Боевой ангел»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом популярного фильма 2019 года «Алита: Боевой ангел». Его цитирует Forbes.

В интервью с журналом кинематографист рассказал о продаже своего ранчо, отметив, что над новыми проектами он будет работать в других местах. «Над "Аватаром" я работаю в Веллингтоне и Лос-Анджелесе. А над новыми фильмами "Алита: Боевой ангел" я буду работать в Остине, так что для нас ранчо больше не имело смысла», — сказал он.

Ранее Кэмерон рассказал, что начал работу над новой частью франшизы «Терминатор». Он подчеркнул, что не планирует спешить с завершением работы над проектом.

«Боевой ангел» создан японским художником Юкито Киширо в 1991-1995 годах. В оригинале комикс назывался GUNNM (Gun Dream). Манга рассказывает о приключениях киборга Алиты, выглядящей как девочка-подросток и лишенной памяти о прошлом. Действие манги происходит в XXVI веке в антиутопическом мире.