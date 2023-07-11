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18:35, 11 июля 2023Моя страна

Нижегородский аэропорт проведет авиашоу над Волгой

15 июля аэропорт имени Чкалова проведет авиашоу над Волгой

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский аэропорт имени Чкалова проведет авиашоу, приуроченное к 100-летию первого регулярного пассажирского рейса «Москва-Нижний Новгород». Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Мероприятие состоится 15 июля в 14:30 над Волгой, увидеть его можно будет со Стрелки или других видовых точек города. В аэропорту для пассажиров организуют специальный рейс «Аэрофлота». Помимо этого, все желающие смогут принять участие в гашении специальной марки, изданной «Почтой России» к празднику. Также посетители смогут сделать снимок со стюардессами в ретро-форме, а затем отправить юбилейную открытку из терминала.

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В авиашоу примет участие пилотажная группа «Русь», которая выступит на пяти самолетах Л-39. На мероприятие также приедет семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Копанина. Пилот выполнит полет на двухместном пилотажно-тренировочном самолете EXTRA 330LX.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана прошел чемпионат России по парапланеризму, в котором приняли участие свыше 130 лучших пилотов со всей страны. Соревнования шли с 1 по 9 июля.

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    Алиса Удовик
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