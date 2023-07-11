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11:06, 11 июля 2023Путешествия

Раскрыта причина резкого роста турпотока в Крым

ОСИГ: турпоток в Крым растет на фоне ливней на Кубани

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Туристический поток в Крым увеличился на фоне сильных ливней на территории Кубани. Причину резкого роста числа отдыхающих на полуострове РИА Новости раскрыл президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается увеличение очереди на Крымском мосту к тем же показателям, которые были в первые числа июля — больше 1,2 тысячи машин.

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«Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом», — добавил он.

Волков ожидает, что с учетом хорошей погоды дополнительный турпоток в Крым к плановому составит до 10-15 процентов в течение всей недели.

Ранее действие штормового предупреждения в Сочи продлили до 12 июля. По данным департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом.

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    Фариза Бацазова
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