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12:04, 11 июля 2023Моя страна

В Челябинске откроется новый корпус Детской филармонии

В Челябинске на улице Солнечной откроется второй корпус Детской филармонии

Фото: Michał Parzuchowski / Unsplash

Осенью 2024 года в Челябинске собираются открыть второй корпус Детской филармонии. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что строительство начнется в ближайшее время: новый корпус будет находиться рядом с первым на улице Солнечной. Пространство под него уже расчистили, убрав оттуда все киоски. Площадь нового четырехэтажного здания составит 2642 квадратных метра.

«Мы защитили проект второй очереди филармонии перед губернатором. Встреча происходила в присутствии министра финансов Челябинской области, и это был нам добрый знак. Мы предполагали, что вторая очередь попадет в бюджет следующего года, но Алексей Леонидович [Текслер] дал указание открыть финансирование сейчас», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В июне в Калининграде стартует международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». Услышать сочинения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха в исполнении академического хора, органистов, камерного оркестра и саксофониста все желающие смогут с 22 по 28 июля.

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    Карина Черных
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