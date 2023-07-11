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13:19, 11 июля 2023Ценности

Полина Гагарина показала лицо без макияжа

Российская певица Полина Гагарина показала внешность без макияжа на новом фото в бикини

Фото: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница разместила в сторис новое фото, на котором она запечатлена лежащей на шезлонге. На ней бикини розового цвета, оформленное завязками, образ дополняет серебряная подвеска на шее.

На размешенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а ее волосы собраны в небрежный пучок.

Ранее Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в откровенном виде и напугала фанатов. Поклонники выразили свое беспокойство по поводу сильной худобы знаменитости.

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    Мария Винар
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