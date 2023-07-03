Полина Гагарина показала фигуру в бикини и напугала фанатов худобой

Фанаты выразили беспокойство по поводу сильной худобы Полины Гагариной на фото в бикини

Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в откровенном виде и напугала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором она позирует в бикини зеленого цвета, облокотившись о деревянный столб. При этом на размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а ее волосы распущены. «Долгожданный отпуск», — подписала Гагарина пост, который набрал почти 19 тысяч лайков.

Поклонники, в свою очередь, выразили свое беспокойство по поводу сильной худобы знаменитости и принялись писать об этом в комментариях. «Я понимаю, что быть худой — это здорово, но быть суповым набором — это уже перебор», «Перебор! Неприятно видеть эти кости», «Слишком худо и сухо», «Полина, поешь, пожалуйста, ты выглядишь изможденной», «Не мешало бы пару килограммов прибавить», — высказывались они.

В мае Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры фразой «да, я доска». Знаменитость рассказала, что часто подвергается в сети насмешкам со стороны хейтеров по поводу размера ее груди. «Простите все, у кого пышная и большая грудь... Я отвечу всем, потому что это волнует моих подписчиков. Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая», — заявила она.