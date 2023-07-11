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16:45, 11 июля 2023Культура

Участник группы «Каста» Хамиль рассказал о пережитой остановке сердца

Участник группы «Каста» Хамиль рассказал, что пережил остановку сердца и кому
Хамиль

Хамиль. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель и участник группы «Каста» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) рассказал о том, что пережил остановку сердца и кому. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист поведал, что занимался пробежкой на одном из пляжей Португалии, когда у него остановилось сердце. Первую помощь рэперу оказал пляжный спасатель, после чего Пасечный перенес срочное шунтирование сердца. Исполнитель выразил благодарность докторам, которые спасли ему жизнь.

«Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего», — добавил Хамиль, подчеркнув, что после восстановления он вернется к концертной деятельности.

Ранее стало известно, что у сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, начались проблемы с легкими после операций.

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    Анастасия Астахова
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