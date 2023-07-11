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17:40, 11 июля 2023Россия

Появились кадры последствий взрыва средства от тараканов в московской квартире

Mash опубликовал кадры последствий взрыва средства от тараканов в московской квартире

Появились кадры последствий взрыва средства от тараканов в квартире на юго-востоке Москвы. Фото и видео с места публикует Telegram-канал Mash.

На записи видно, что взрывная волна повредила кухню, а также стену в соседней комнате.

ЧП в доме №9 на 1-й улице Текстильщиков произошло 11 июля. Причиной случившегося назвали неосторожное обращение с аэрозольной смесью для дезинфекции — хлопок произошел за газовой плитой. К бытовому газу происшествие отношения не имеет, уточнили в «Мосгазе».

В результате случившегося никто не пострадал.

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    Евгения Куликова
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