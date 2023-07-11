Казанский ТЮЗ завершил 90-й театральный сезон

Свыше 87 тысяч зрителей посетили Казанский ТЮЗ за 90-й театральный сезон

Казанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ) завершил 90-й театральный сезон. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Так, за 2022 год команда учреждения выпустила восемь премьер, съездила на девять фестивалей, четыре раза была на гастролях и пять раз награждена премиями.

Отмечается, что за сезон театр заработал 47 миллионов рублей, а его посетителями стали свыше 87 тысяч зрителей.

В пресс-службе ТЮЗа сообщили, что завершающей премьерой стала постановка «Одна нога на берегу, другая — в лодке» по рассказам Василия Шукшина в постановке Лилии Ахметзяновой.

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