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14:24, 11 июля 2023Моя страна

Казанский ТЮЗ завершил 90-й театральный сезон

Свыше 87 тысяч зрителей посетили Казанский ТЮЗ за 90-й театральный сезон

Фото: Farit Gubaev / Russian Look / Globallookpress.com

Казанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ) завершил 90-й театральный сезон. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Так, за 2022 год команда учреждения выпустила восемь премьер, съездила на девять фестивалей, четыре раза была на гастролях и пять раз награждена премиями.

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Отмечается, что за сезон театр заработал 47 миллионов рублей, а его посетителями стали свыше 87 тысяч зрителей.

В пресс-службе ТЮЗа сообщили, что завершающей премьерой стала постановка «Одна нога на берегу, другая — в лодке» по рассказам Василия Шукшина в постановке Лилии Ахметзяновой.

Ранее стало известно, что в селе Зюри Мамадышского района Татарстана пройдет праздник кряшенской культуры «Питрау». Мероприятие состоится 15 июля. Ожидается, что его посетят свыше 50 тысяч жителей и гостей республики.

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