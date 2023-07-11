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15:31, 11 июля 2023Путешествия

Найденные туристы в Пермском крае отказались считать себя заблудившимися

Администрация города Губаха: группа туристов в Пермском крае не считает себя пропавшей

Фото: Unsplash

Найденная спасателями группа туристов в Пермском крае не считает себя заблудившейся. Об этом сообщается на официальной странице администрации города Губаха во «ВКонтакте».

«Группа пропавшей себя не считает, продолжает следовать по маршруту. Туристы были найдены в семи километрах от населенного пункта Безгодово вверх по течению реки Усьва. По маршруту идут медленно из-за невысокой воды и порогов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пропавшие без вести при сплаве по реке Усьва в Пермском крае туристы нашлись живыми и здоровыми. Информация о том, что группа из 22 туристов исчезла, появилась утром 11 июля. Изначально планировалось, что сплав завершится 9 июля.

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    Марина Черняк
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