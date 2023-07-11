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19:41, 11 июля 2023Ценности

Беременная Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

Беременная певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty

Фото: @rihannaofficiall

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном образе для рекламы собственного модного бренда Savage x Fenty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 35-летняя беременная звезда предстала в комплекте нижнего белья, состоящего из бюстгальтера с подкладом и трусов на низкой посадке. Помимо этого, артистка примерила ярко-розовые туфли на высоком каблуке. Свой образ она дополнила макияжем в нейтральных оттенках и укладкой на длинных прямых волосах. В качестве аксессуаров Рианна выбрала массивный браслет золотого оттенка, надетый на левое запястье.

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Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом, который набрал более семи миллионов лайков. «На ней все выглядит восхитительно», «Настоящая мама!», «Какая же горячая», «Очень сексуальная», «Самая сексуальная женщина в мире», — высказались они.

В июне беременная Рианна вышла в свет в прозрачном комбинезоне. 35-летняя исполнительница посетила концерт возлюбленного A$AP Rocky в винтажном комбинезоне Jean Paul Gaultier, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Среди прочего знаменитость надела блестящее бикини бренда Oséree стоимостью 225 долларов.

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    Екатерина Ештокина
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