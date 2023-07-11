Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 11 июля 2023Россия

В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

Депутат Госдумы Чепа: у Турции может получиться вступить в ЕС

Фото: ERIK Miheyeu / Shutterstock / Fotodom

Обещая ратифицировать вступление Швеции в НАТО, Турция пытается выторговать себе место в Евросоюзе. И есть вероятность, что в этот раз усилия страны в этом направлении могут оказаться успешными. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Турция торгуется. Она выторговывает себе место в ЕС. Cтрана пыталась вступить в союз на протяжении многих лет. Я могу ошибаться, но думаю, что в этот раз ей удастся это сделать», — допустил депутат.

Чепа также напомнил, что Турция неоднократно указывала на то, что ее заботят только собственные интересы. В своих действиях она всегда руководствовалась только ими, а не желаниями третьих сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия по тому, чтобы сделать Турцию полноправным членом ЕС. Эрдоган добавил, что расскажет о новом условии Анкары в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля.

Позже стало известно, что заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России прокомментировали согласие Турции на прием Швеции в НАТО

    Брэда Питта обвинили в разграблении виноградника

    Россиянам рассказали о возможности получить деньги за случайно разбитый балкон

    16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

    В России указали на незаинтересованость США в дипломатическом решении кризиса

    Концерт Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде

    Литва собралась создать дивизию и закупать танки

    Россиянина задержали по делу о госизмене за финансирование украинских веонных

    В НАТО пообещали прогресс в вопросе западных гарантий безопасности Украины

    В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости