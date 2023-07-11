В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

Депутат Госдумы Чепа: у Турции может получиться вступить в ЕС

Обещая ратифицировать вступление Швеции в НАТО, Турция пытается выторговать себе место в Евросоюзе. И есть вероятность, что в этот раз усилия страны в этом направлении могут оказаться успешными. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Турция торгуется. Она выторговывает себе место в ЕС. Cтрана пыталась вступить в союз на протяжении многих лет. Я могу ошибаться, но думаю, что в этот раз ей удастся это сделать», — допустил депутат.

Чепа также напомнил, что Турция неоднократно указывала на то, что ее заботят только собственные интересы. В своих действиях она всегда руководствовалась только ими, а не желаниями третьих сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия по тому, чтобы сделать Турцию полноправным членом ЕС. Эрдоган добавил, что расскажет о новом условии Анкары в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля.

Позже стало известно, что заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии.