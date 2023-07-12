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20:34, 12 июля 2023Наука и техника

Названо место службы корвета «Меркурий»

Главком ВМФ России Евменов: корвет «Меркурий» будет служить в Восточном Средиземноморье

Фото: 13243546A / Wikimedia

Новейший корвет «Меркурий» проекта 20380, который построили для Черноморского флота России на «Северной верфи», будет служить в Восточном Средиземноморье. Место службы корабля назвал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов, передает телеканал «Звезда».

«В этом году заводчане сдали нам для Черноморского флота "Меркурий", который будет нести службу в Восточном Средиземноморье», — сказал адмирал.

Корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» несет ракетный комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки А-190 и АК-630М, зенитный ракетный комплекс «Редут» и противолодочный комплекс «Пакет-НК».

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В мае судостроительное предприятие «Северная верфь» передало ВМФ России корвет «Меркурий». Он стал пятым кораблем проекта 20380, построенным на «Северной верфи».

В феврале 2022 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре. В связи с этим «Меркурий» до конца специальной военной операции не сможет попасть в акваторию Черного моря.

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    Даниил Иринин
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