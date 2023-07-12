Россиян предупредили о риске аварий на железных дорогах из-за жары

Эксперт Апшиз: из-за аномальной жары увеличивается риск аварий на железных дорогах

При аномальной жаре рельсы деформируются, и увеличивается риск аварий на железных дорогах. О возможных происшествиях россиян предупредил заведующий кафедрой «Путь и путевое хозяйство» РУТ (МИИТ) Евгений Ашпиз, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что при нагревании металл, из которого сделаны рельсы, расширяется и удлиняется — чтобы этого не произошло, конструкцию прочно закрепляют. При строительстве железной дороги обычно рассчитывают максимально допустимую температуру — если ее превысить, возникает вероятность искривления рельса и так называемого «выброса пути».

«В каждом регионе установлены свои максимальные значения температуры с учетом многолетних климатических наблюдений. Однако при аномальной жаре такое действительно может произойти. В особенности если на железнодорожном пути есть какие-то слабые места. Тогда возможно искривление рельса, выброс пути и, как следствие, авария», — пояснил Ашпиз. Специалист добавил, что такое уже случалось. Но эксперт считает, что сейчас жара не настолько сильная, чтобы спровоцировать аварии.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили, что аномальная жара в Уральском федеральном округе, Томской, Омской, Новосибирской, Астраханской областях и в Башкирии может повредить железные дороги, в том числе согнуть рельсы.

