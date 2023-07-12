Свердловские леса начнет защищать искусственный интеллект

Для защиты лесов от пожаров на Среднем Урале применят технологии искусственного интеллекта

Для защиты лесов на Среднем Урале начнут применять технологии искусственного интеллекта. В среду, 12 июля, соответствующее соглашение заключили министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и Сбер на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает портал «Накануне.RU».

В областном департаменте информационной политики сообщили, что свои подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. Они договорились о планах по внедрению современных цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта.

Так, технологии будут применяться для мониторинга несанкционированных свалок, незаконных вырубок леса, прогнозирования и предупреждения лесных пожаров и других неблагоприятных для окружающей среды факторов.

Ранее в июле сообщалось, что российский модный бренд Gloria Jeans представил коллекцию одежды, разработанную с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть создала для креативной команды марки эскизы, подобрала материалы и фурнитуру.