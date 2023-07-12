Посол РФ заявил о стремлении НАТО сосредоточить больше войск вблизи России

Антонов: саммит в Вильнюсе показал цель НАТО сосредоточить больше войск вблизи России

Саммит НАТО в Литве показал нацеленность Североатлантического альянса на сосредоточение войск на рубежах России, Москве «отступать некуда». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, мероприятие в Вильнюсе доказывает, что западные государства хотят стянуть еще больше войск к границам России. «Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий», — подчеркнул посол. По его словам, задачи специальной военной операции (СВО) будут полностью выполнены.

Он добавил, что на борьбу с Москвой брошены все ресурсы блока. Антонов считает, что в развязанной США «гибридной войне» зарабатывают производители оружия.

В коммюнике, опубликованном по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе, говорится, что Россия является самой серьезной угрозой безопасности союзников по НАТО.