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05:21, 12 июля 2023Мир

Российский посол заявил о брошенных против России ресурсах НАТО

Посол Антонов: заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заявления представителей стран НАТО на саммите в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность Североатлантического альянса. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Как отметил дипломат, все ресурсы стран НАТО брошены против Москвы. «Россия без преувеличения определена в качестве главной угрозы Североатлантическому союзу», — указал он. По мнению Антонова, на развязанной Соединенными Штатами «гибридной войне» зарабатывают производители оружия, а простые граждане западных стран за это расплачиваются.

«Судьба украинцев, бросаемых американскими и натовскими кураторами "на убой", здесь мало кого заботит», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что перед рассмотрением вопроса о принятии Украины в НАТО необходимо выполнить ряд требований.

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    Марина Совина
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