Российские военные отразили атаки двух бригад ВСУ на свои позиции

Группировка войск «Центр» отразила попытки двух бригад ВСУ атаковать российские позиции

Группировка войск «Центр» отразила попытки двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

Отмечается, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тяжелой огнеметной системы (ТОС) нанесли поражение по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных.

Также зенитным комплексом «Тор М1» был сбит беспилотник, бомбардировочная авиация нанесла удары по командному пункту ВСУ.

В районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерия отразили попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады украинских войск. Савчук сообщил, что противник понес потери, четверо военнослужащих сдались в плен.

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