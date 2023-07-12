Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:30, 12 июля 2023Бывший СССР

Российские военные отразили атаки двух бригад ВСУ на свои позиции

Группировка войск «Центр» отразила попытки двух бригад ВСУ атаковать российские позиции

Фото: MOS Russia / Globallookpress.com

Группировка войск «Центр» отразила попытки двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

Отмечается, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тяжелой огнеметной системы (ТОС) нанесли поражение по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных.

Также зенитным комплексом «Тор М1» был сбит беспилотник, бомбардировочная авиация нанесла удары по командному пункту ВСУ.

В районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерия отразили попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады украинских войск. Савчук сообщил, что противник понес потери, четверо военнослужащих сдались в плен.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Политик добавил, что по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме выдвинули встречные требования к НАТО

    Несколько участков трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за ливня и оползня

    Киссинджер признал данное США Горбачеву обещание о нерасширении НАТО на восток

    Игравший в сборной России бразилец описал отношение к стране

    Россиянин поехал в село в Европе и описал поездку фразой «чувствовалась разруха»

    В ЛНР заявили о прибытии иностранных наемников для усиления ВСУ

    Лавров прибыл в Индонезию

    Названа возможная причина массового отравления детей в детсадах Орска

    Посол РФ заявил о стремлении НАТО сосредоточить больше войск вблизи России

    Российские военные отразили атаки двух бригад ВСУ на свои позиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости