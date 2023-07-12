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14:35, 12 июля 2023Россия

Минобороны заявило об отражении двух атак ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на запорожском направлении отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) противника в районе населенного пункта Работино. Об этом журналистам заявили в министерстве обороны.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии также было нанесено поражение живой силе противника вблизи Марфополя, Работино и Луговского Запорожской области, добавили в военном ведомстве. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны сообщили, что на херсонском направлении штурмовые группы ВС России продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста. За сутки уничтожено до 40 украинских бойцов, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 американского производства.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков также отчитался о том, что за прошедшие 24 часа на донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 30 атак противника.

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    Евгения Куликова
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