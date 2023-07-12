Возле Байкала захотели разрешить строить дороги и туалеты

«Ъ»: Госдума в первом чтении приняла законопроект о сплошных рубках возле Байкала

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому в центральной экологической зоне озера Байкал захотели разрешить сплошные рубки для реализации строительных проектов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, законопроект предполагает, что в указанной зоне Байкальской природной территории до конца 2030 года будут проводить сплошные рубки, чтобы построить, в том числе, гидротехнические сооружения, коммунальную инфраструктуру, автодороги, туалеты и объекты сферы общественного питания.

Авторы законопроекта объяснили предложение стремлением улучшить условия для местных жителей, которые сталкиваются с недостатком инфраструктуры. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию. Так, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отметил, что законопроект не обсуждали в научном сообществе. «Если проект принять в таком виде, мы будем последним поколением людей, которые смогут любоваться красотами озера», — заявил член комитета Госдумы по экологии Олег Михайлов.

В апреле стало известно, что правительство России выделит десятки миллиардов рублей на сохранение озера Байкал. Сумма на 2023-2025 годы составит 22 миллиарда рублей. 12,5 миллиарда долларов планировалось потратить в текущем году.