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15:13, 19 апреля 2023Среда обитания

В России выделят десятки миллиардов рублей на сохранение Байкала

Вице-премьер Абрамченко: правительство выделит на сохранение Байкала 22 миллиарда рублей

Фото: Unsplash

Правительство России выделит десятки миллиардов рублей на сохранение озера Байкал. Сумма на 2023-2025 года составит 22 миллиарда рублей, об этом сообщает РБК со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко.

12,5 миллиарда долларов планируется потратить в текущем году. «Для сохранения озера Байкал работаем единой командой с депутатами прибайкальских регионов на площадке правительственной комиссии. Наша задача убрать территорию от несанкционированных свалок, внедрить комплексный мониторинг и самое главное — ликвидировать наследие бывшего Байкальского ЦБК», — рассказала Абрамченко.

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Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) ежегодно сбрасывал в озеро до 49 миллионов тонн сточных вод. Предприятие закрылось в 2013 году, однако проблемы отходом не решилась. За 40 лет работы в картах-накопителях БЦБК собралось более 6,2 миллиона тонн отходов. Комбинат находится в зоне повышенной сейсмической активности, поэтому техногенная авария или природная катастрофа могут привести к разрушению объектов размещения отходов, прорыву искусственных дамб и попаданию токсичных веществ в водоем.

Средства на очистку озера выделяются в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». В 2022 году на него было направленно 8,5 миллиарда рублей. Благодаря этой сумме за год удалось ликвидировать девять свалок и очистить 110 тысяч кубометров надшламовых вод карт полигонов Байкальского ЦБК.

В апреле в России предложили запретить розничную продажу одноразовых пластиковых изделий в Байкальской природной зоне. Запрет может распространиться на пакеты, посуду и столовые приборы.

Александра Качан
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