Коровы из Удмуртии получили титулы на конкурсе красоты среди буренок

Несколько коров из Удмуртской Республики получили титулы на всероссийском конкурсе красоты среди буренок, который состоялся в Татарстане. Об этом сообщает портал Izhlife.

Конкурс проходил на крупнейшей агровыставке «Всероссийский день поля-2023». Всего в состязании приняли участие 80 коров из Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Ульяновской области. Из них за победу в различных номинациях боролись девять удмуртских коров. Жюри оценивало упитанность буренки, ее телосложение, вымя и конечности, а также походку.

Удмуртские коровы завоевали титулы в номинации «Мисс гармоничная походка», «Лучшая линия спины», «Лучшая породная голова» и «Лучшее вымя».

Ранее сообщалось, что нацпарк «Земля леопарда» открыл финальный этап голосования за имя первого самца леопарда Leo 270M, переселенного в Уссурийский заповедник. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, и присвоят леопарду.

