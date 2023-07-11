Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:28, 11 июля 2023Моя страна

Начался финал голосования за имя самца леопарда в Уссурийском заповеднике

Начался финальный этап голосования за имя самца леопарда в Уссурийском заповеднике

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Нацпарк «Земля леопарда» открыл финальный этап голосования за имя первого самца леопарда Leo 270M, переселенного в Уссурийский заповедник. Публикация с вариантами имени появилась в Telegram-канале заповедника.

Среди вариантов, предложенных в первом этапе голосования, отобрали десять — у каждого имени свой смысл. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, и присвоят леопарду.

Так, среди предложенных имен: Пионер (первый на новой территории), Димка (в честь ученого Дмитрия Пикунова, изучавшего леопардов), Рюрик (родоначальник династии правителей), Добрыня (для силы и ловкости), Ветер (неуловимый), Леопольд (добрый, дружелюбный), Прохор (от греческого prochoréo – «идти вперед»), Марек (орудие людей, в прошлом населявших эти земли), Варяг (первопроходец), Ермак (покоритель Сибири).

Материалы по теме:
«Побывать там, куда не пустят туриста» Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
«Побывать там, куда не пустят туриста»Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
28 декабря 2021
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022

Пару леопардов переселили в Уссурийский заповедник в конце мая в рамках программы по восстановлению популяции хищников. Первой «переехала» самка дальневосточного леопарда Leo 248F, ей дали имя Нарва — его выбрали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в честь реки, возле которой росла хищница.

Вторым в Уссурийский заповедник прибыл самец Leo 270M, а еще через несколько дней другой самец, Leo 260M.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

    Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

    Костомаров показал новое видео тренировки с протезами

    Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

    Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО

    Раскрыта стоимость российского электрокара i-Sky

    Мужчина нашел в своем саду редчайшего розового кузнечика

    Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

    Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

    В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости