Начался финал голосования за имя самца леопарда в Уссурийском заповеднике

Начался финальный этап голосования за имя самца леопарда в Уссурийском заповеднике

Нацпарк «Земля леопарда» открыл финальный этап голосования за имя первого самца леопарда Leo 270M, переселенного в Уссурийский заповедник. Публикация с вариантами имени появилась в Telegram-канале заповедника.

Среди вариантов, предложенных в первом этапе голосования, отобрали десять — у каждого имени свой смысл. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, и присвоят леопарду.

Так, среди предложенных имен: Пионер (первый на новой территории), Димка (в честь ученого Дмитрия Пикунова, изучавшего леопардов), Рюрик (родоначальник династии правителей), Добрыня (для силы и ловкости), Ветер (неуловимый), Леопольд (добрый, дружелюбный), Прохор (от греческого prochoréo – «идти вперед»), Марек (орудие людей, в прошлом населявших эти земли), Варяг (первопроходец), Ермак (покоритель Сибири).

Пару леопардов переселили в Уссурийский заповедник в конце мая в рамках программы по восстановлению популяции хищников. Первой «переехала» самка дальневосточного леопарда Leo 248F, ей дали имя Нарва — его выбрали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в честь реки, возле которой росла хищница.

Вторым в Уссурийский заповедник прибыл самец Leo 270M, а еще через несколько дней другой самец, Leo 260M.