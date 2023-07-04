Первому самцу леопарда Уссурийского заповедника выберут имя голосованием

Перевезенному в Уссурийский заповедник первому самцу леопарда выберут имя голосованием

Самцу Leo 270M, ставшему первым леопардом в Уссурийском заповеднике, выберут имя голосованием. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда», откуда переселили хищника.

Первый этап голосования уже начался. Для участия в нем необходимо оставить в комментариях к публикации имя, которое кажется пользователю подходящим для леопарда, и кратко обосновать предложение. Лучшие варианты вынесут в открытое голосование в соцсетях через неделю.

Пару леопардов переселили в Уссурийский заповедник в конце мая в рамках программы по восстановлению популяции хищников. Первой «переехала» самка дальневосточного леопарда Leo 248F, ей дали имя Нарва — его выбрали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в честь реки, возле которой росла хищница.

Вторым в Уссурийский заповедник прибыл самец Leo 270M, а еще через несколько дней другой самец, Leo 260M.