Байден заявил об оптимистичном настрое по поводу будущего

Байден заявил, что никогда за свою карьеру не был так оптимистичен по поводу будущего

Глава США Джо Байден заявил, что никогда еще не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сейчас. Слова политика приводит РИА Новости.

Об этом он сообщил, выступая с речью по итогам саммита НАТО. «Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда», — подчеркнул американский лидер.

Байден также высказался о сплоченности Североатлантического альянса. По мнению президента, на данный момент НАТО «более заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории».