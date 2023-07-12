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21:55, 12 июля 2023Мир

Байден заявил об оптимистичном настрое по поводу будущего

Байден заявил, что никогда за свою карьеру не был так оптимистичен по поводу будущего

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава США Джо Байден заявил, что никогда еще не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сейчас. Слова политика приводит РИА Новости.

Об этом он сообщил, выступая с речью по итогам саммита НАТО. «Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда», — подчеркнул американский лидер.

Байден также высказался о сплоченности Североатлантического альянса. По мнению президента, на данный момент НАТО «более заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории».

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    Марина Совина
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