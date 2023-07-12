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07:30, 12 июля 2023Ценности

58-летняя актриса выпрыгнула из бассейна в леопардовом бикини

58-летняя актриса и модель Элизабет Херли показала тело в леопардовом бикини

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя телезвезда выпрыгнула из бассейна в бикини с леопардовым принтом из ассортимента собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Стоимость купальника на официальном сайте марки составляет 182 доллара. Знаменитость позировала с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. На размещенном кадре видно, что у манекенщицы отсутствует макияж на лице.

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Подписчики восхитились моложавой внешностью Херли, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красотка», «Богиня в бикини», «Выглядишь очень молодо!», «Вау», «Какая шикарная дама», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные фанаты.

В декабре 2022 года Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу. Манекенщица опубликовала фото, на котором она позирует без штанов в белом свитшоте с изображениями глаз разных цветов. Таким образом знаменитость прорекламировала бренд Doors of Perception, в чей ассортимент входит упомянутая кофта.

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    Майя Пономаренко
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