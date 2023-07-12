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05:47, 12 июля 2023Среда обитания

В России разрешат устанавливать зарядки для электромобилей без согласия жильцов

«Известия»: Минстрой призвал устанавливать зарядки для электромобилей без согласия жильцов

Фото: Unsplash

В России начнут размещать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях рядом с домами без разрешения их жильцов. Соответствующую инициативу разрабатывает Минстрой, пишут «Известия».

Право устанавливать зарядки для электромобилей без согласия россиян могут получить управляющие компании. Девелоперов также могут обязать устанавливать станции уже на стадии строительства жилых домов. Сейчас в России зафиксирован дефицит станций зарядок для электромашин.

В июне Минпромторг объявил о планах установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей к уже существующим 4,4 тысячи. Проект реализуют до конца 2023 года в 32 регионах страны.

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    Марина Совина
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