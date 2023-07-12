Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности
Пользователи форума Reddit рассказали, по каким причинам были неверны своим возлюбленным. Причины своей неверности изменщики назвали в разделе AskReddit.
Много лайков набирали комментарии, в которых люди сожалеют о содеянном и признаются, что были неверны из-за собственной глупости.
Был молодой, глупый, не был готов к отношениям и трусил их закончить
У меня не было ни этики, ни морали, но куча неуверенности в себе. И никакого контроля над эмоциями
Для некоторых интрижка стала способом отомстить изменившему им партнеру.
Я застукал их с коллегой, так что отомстил изменой с ее подругой. Получился треугольник эмоционального насилия. Но я с тех пор научился справляться со стрессом более здоровыми методами
А для кого-то неверность стала способом сбежать из отношений, в которых партнер применяет насилие.
Моя жена была очень абьюзивной, гиперконтролирующей. Она применяла насилие и обращалась в полицию, чтобы удержать меня рядом. Женщины поблизости сочувствовали мне и жалели меня, а я так жаждал любви, что не думал долго
Ранее пользователи форума Reddit рассказали о плюсах и минусах отношений с женщинами старшего возраста. Один из них заявил, что такие женщины умеют расставаться лучше молодых и точно знают, что им нужно в жизни.