Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 12 июля 2023Забота о себе

Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

На Reddit изменщики признались, что были неверны из-за собственной глупости

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали, по каким причинам были неверны своим возлюбленным. Причины своей неверности изменщики назвали в разделе AskReddit.

Много лайков набирали комментарии, в которых люди сожалеют о содеянном и признаются, что были неверны из-за собственной глупости.

Был молодой, глупый, не был готов к отношениям и трусил их закончить

BananaBruteпользователь Reddit

У меня не было ни этики, ни морали, но куча неуверенности в себе. И никакого контроля над эмоциями

Empty_Regret6345пользователь Reddit

Для некоторых интрижка стала способом отомстить изменившему им партнеру.

Я застукал их с коллегой, так что отомстил изменой с ее подругой. Получился треугольник эмоционального насилия. Но я с тех пор научился справляться со стрессом более здоровыми методами

hestianvirginпользователь Reddit
Материалы по теме:
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

А для кого-то неверность стала способом сбежать из отношений, в которых партнер применяет насилие.

Моя жена была очень абьюзивной, гиперконтролирующей. Она применяла насилие и обращалась в полицию, чтобы удержать меня рядом. Женщины поблизости сочувствовали мне и жалели меня, а я так жаждал любви, что не думал долго

Daetok_Lochannisпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о плюсах и минусах отношений с женщинами старшего возраста. Один из них заявил, что такие женщины умеют расставаться лучше молодых и точно знают, что им нужно в жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Киссинджер признал данное США Горбачеву обещание о нерасширении НАТО на восток

    Медведь напал на решившего защитить собаку российского сторожа

    Полиция возбудила дело из-за повреждения 100 надгробий на российском кладбище

    Туристам назвали самый дешевый способ добраться до одного из городов России

    Стало известно об ожесточенных боях под Артемовском

    Загоревшаяся в Подмосковье деревня попала на видео

    В ЛНР рассказали об отражении пяти атак ВСУ

    Уровень воды в реках на Кубани начал снижаться

    Военные самолеты Китая совершили крупнейший за последние месяцы налет на Тайвань

    Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости