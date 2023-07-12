Назван регион России с самым кредитоспособным населением

ФоРГО: наиболее кредитоспособные россияне проживают в ЯНАО, Москве и на Чукотке

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) проанализировали данные ЦБ и Росстата и назвали регионы России с самым кредитоспособным населением. Ими оказались обе столицы страны и ресурсодобывающие субъекты. Результаты исследования фонда публикуют «Известия».

В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Москва и Чукотка. Аналитики составляли рейтинг на основе следующих критериев — стоимость жизни, средняя зарплата, доля доходов, которая идет на погашение кредитов, а также свободная от долговых обязательств часть зарплаты.

В топ-10 также попали Ненецкий автономный округ (НАО), Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург, Иркутская и Мурманская области (последние две поделили десятую строчку).

Всего рейтинг включал 35 позиций. Эксперты ФоРГО выяснили, что среди всех регионов перечня наибольшую долю среднемесячной зарплаты по региону отдают на оплату кредитов жители Архангельской области — 37,67 процента. С небольшим отрывом следуют Бурятия (37,3 процента) и Свердловская область (37,3 процента). Большую часть зарплаты направляют на оплату долгов россияне из Коми (35,5 процента), Томской (34,3 процента), Челябинской (33,9 процента) и Московской области (33 процента).

Самое кредитоспособное население проживает в так называемых регионах-донорах, которые направляют большие средства в бюджет, а в «регионах-реципиентах» ситуация обратная, объяснила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

При этом она отметила, что общий уровень закредитованности россиян довольно высок — займы есть у более чем 40 миллионов человек, часто их несколько, и на их обслуживание уходит почти 40 процентов зарплаты. Чтобы не допустить «пузыря» на рынке, ЦБ ужесточает макропруденциальные лимиты кредитования для банков и строго следит за их выполнением, заключила Дворецкая.

Ранее данные мониторинга Frank Media показали, что в июне 2023 года россияне набрали кредитов в банках на рекордные 1,47 триллиона рублей. Это максимум за все время наблюдений, ведущихся с декабря 2013 года. Рост выдач зафиксирован на всех направлениях кредитования, а наибольший темп продемонстрировали сегменты ипотеки и автокредитования.