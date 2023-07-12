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16:13, 12 июля 2023Экономика

Назван регион России с самым кредитоспособным населением

ФоРГО: наиболее кредитоспособные россияне проживают в ЯНАО, Москве и на Чукотке

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) проанализировали данные ЦБ и Росстата и назвали регионы России с самым кредитоспособным населением. Ими оказались обе столицы страны и ресурсодобывающие субъекты. Результаты исследования фонда публикуют «Известия».

В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Москва и Чукотка. Аналитики составляли рейтинг на основе следующих критериев — стоимость жизни, средняя зарплата, доля доходов, которая идет на погашение кредитов, а также свободная от долговых обязательств часть зарплаты.

В топ-10 также попали Ненецкий автономный округ (НАО), Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург, Иркутская и Мурманская области (последние две поделили десятую строчку).

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Всего рейтинг включал 35 позиций. Эксперты ФоРГО выяснили, что среди всех регионов перечня наибольшую долю среднемесячной зарплаты по региону отдают на оплату кредитов жители Архангельской области — 37,67 процента. С небольшим отрывом следуют Бурятия (37,3 процента) и Свердловская область (37,3 процента). Большую часть зарплаты направляют на оплату долгов россияне из Коми (35,5 процента), Томской (34,3 процента), Челябинской (33,9 процента) и Московской области (33 процента).

Самое кредитоспособное население проживает в так называемых регионах-донорах, которые направляют большие средства в бюджет, а в «регионах-реципиентах» ситуация обратная, объяснила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

При этом она отметила, что общий уровень закредитованности россиян довольно высок — займы есть у более чем 40 миллионов человек, часто их несколько, и на их обслуживание уходит почти 40 процентов зарплаты. Чтобы не допустить «пузыря» на рынке, ЦБ ужесточает макропруденциальные лимиты кредитования для банков и строго следит за их выполнением, заключила Дворецкая.

Ранее данные мониторинга Frank Media показали, что в июне 2023 года россияне набрали кредитов в банках на рекордные 1,47 триллиона рублей. Это максимум за все время наблюдений, ведущихся с декабря 2013 года. Рост выдач зафиксирован на всех направлениях кредитования, а наибольший темп продемонстрировали сегменты ипотеки и автокредитования.

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    Софья Ермакова
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