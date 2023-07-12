Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:34, 12 июля 2023Среда обитания

Джонни Депп чуть не лишился двух домов в США из-за судов с бывшей женой

Актер Джонни Депп чуть не лишился двух домов в Западном Голливуде из-за судов с Эмбер Херд

Фото: Guillaume Horcajuelo / Pool / Getty Images

Американский актер Джонни Депп чуть не лишился двух особняков в США из-за растраченного состояния в 650 миллионов долларов на фоне судов с бывшей женой актрисой Эмбер Херд. Об этом сообщает Daily Mail.

Деппу удалось вернуть возможность владения собственностью после того, как ему грозила потеря права выкупа двух домов в Западном Голливуде. Известно, что на меньший из домов наложили взыскание в размере 4,28 миллиона долларов, а на больший — в размере пяти миллионов долларов. Для погашения долгов звезде пришлось взять кредиты на общую сумму в 10 миллионов долларов (около 905,9 миллиона рублей). Таким образом Деппу было возвращено право собственности.

В более крупном объекте, расположенном на Свитцер-авеню, есть восемь спален и 10 ванных комнат. Изначально Депп приобрел его в 1995 году за 2,15 миллиона долларов. Особняк напоминает замок и отличается обилием башен, его площадь составляет 690,2 квадратного метра. Источник утверждает, что участок, где расположен дом, выглядит неухоженным и заросшим деревьями.

О втором доме известно немного. По данным издания, в нем есть четыре спальни и столько же ванных комнат.

В июне стало известно, что Мадонна продала особняк в США, ранее принадлежавший канадскому певцу The Weeknd. Новый покупатель приобрел его за 23 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    Стилистка назвала россиянкам самое безвкусное сочетание в образе

    Володин предложил организовать выставку пораженной техники НАТО

    Байден обсудит с Зеленским поставки ракет большой дальности

    Внутренние войска Белоруссии захотели учиться у ЧВК «Вагнер»

    Джонни Депп чуть не лишился двух домов в США из-за судов с бывшей женой

    Раскрыты подробности гарантий безопасности Украины от стран G7

    США заявили о начале войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО

    Страны G7 дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией

    Зеленский прокомментировал создание Совета Украина-НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости