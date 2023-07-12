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10:02, 12 июля 2023Бывший СССР

ВСУ попытались наступать под Угледаром и понесли потери

Глава ДНР Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ наступать под Угледаром

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести наступление на угледарском направлении, но понесли тяжелые потери и были отброшены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова цитирует ТАСС.

По словам политика, украинская армия стремилась занять российские позиции вблизи города, но по итогу нескольких атак вернулась на исходные рубежи, не достигнув каких-либо успехов.

«При серьезных потерях противник отброшен», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что российским военнослужащим придется применять превентивные меры для обнаружения кассетных боеприпасов для их уничтожения их во время перевозки и подготовки.

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    Алевтина Запольская
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