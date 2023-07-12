Польша описала последствия членства Украины в НАТО

Президент Польши: при членстве Украины в НАТО польские солдаты отправились бы на фронт

Президент Польши Анджей Дуда описал последствия потенциального членства Украины в НАТО, передает ТАСС.

«Если бы Украина сегодня стала полноправным членом НАТО, следует предположить, что в тот же или на следующий день она попросила бы о запуске пятой статьи, то есть о коллективной обороне. И если бы альянс повел себя так, как должен в этой ситуации, нам пришлось бы отправить наших солдат на фронт, как и всем остальным странам НАТО», — сказал он.

Он подчеркнул, что ему как президенту пришлось бы принять решение об отправке солдат Польши на фронт. При этом политик отметил, что вступление Украины в НАТО теоретически выгодно Варшаве, поскольку это перенос границы в восточном направлении.

Тем не менее Дуда согласился, что сейчас невозможно принять Украину в НАТО на полных правах и Киев это понимает.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны «Большой семерки» (G7) подписали декларацию о поддержке Украины. В документе говорится о готовности поставить современную военную технику для армии, флота и ВВС в рамках предоставления гарантий безопасности.