В Кремле прокомментировали будущие переговоры Путина и Эрдогана

Песков: на данный момент в графике Путина нет телефонных переговоров с Эрдоганом

В графике российского лидера Владимира Путина на данный момент нет намеченных телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«[Телефонного разговора Путина и Эрдогана в графике] пока нет», — коротко ответил Песков на вопрос о переговорах двух лидеров по вопросу окончания зерновой сделки 17 июля этого года.

