Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:29, 12 июля 2023Мир

В Кремле прокомментировали будущие переговоры Путина и Эрдогана

Песков: на данный момент в графике Путина нет телефонных переговоров с Эрдоганом

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В графике российского лидера Владимира Путина на данный момент нет намеченных телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«[Телефонного разговора Путина и Эрдогана в графике] пока нет», — коротко ответил Песков на вопрос о переговорах двух лидеров по вопросу окончания зерновой сделки 17 июля этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ

    В российском городе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

    Названы способные сбивать ракеты SCALP российские комплексы ПВО

    В Кремле прокомментировали будущие переговоры Путина и Эрдогана

    Стало известно об угрозах «Зенита» бразильским игрокам команды

    Страны G7 пообещали Киеву дополнительную помощь

    Россиянкам назвали приводящие к облысению популярные прически

    Крупнейшая экономика Европы оказалась заложницей энергоперехода

    Гигантская змея устроила пожар

    Минобороны показало кадры приема военной техники от ЧВК «Вагнер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости