В ДНР заявили об инициативе ВС России на всем участке донецкого фронта

Гагин: ВС России владеют инициативой на участке фронта от Угледара до Артемовска

Вооруженные силы (ВС) России владеют инициативой на всем участке донецкого фронта. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Посмотрим, что принесет новый день, но в данный момент на всем донецком участке фронта, от Угледара до Артемовска, инициатива в наших руках», — сказал Гагин, добавив, что в руках украинской армии инициатива так и не находилась.

Он также сообщил, что в районе Авдеевки идут круглосуточные бои, но российские силы продвигаются вперед. «Сегодня ночью практически не смолкала канонада — работала наша артиллерия, работала наша пехота», — рассказал советник.

Ранее Пушилин заявил, что Российская армия, несмотря на непростые и порой даже жесткие боевые условия, перешла в атаку под Авдеевкой. Бои за этот город продолжаются с февраля 2022 года.