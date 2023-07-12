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14:06, 12 июля 2023Бывший СССР

Российские войска начали контратаку под Авдеевкой

Глава ДНР Пушилин сообщил, что российские войска начали контратаку под Авдеевкой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска перешли в контратаку под Авдеевкой и продвигаются вперед. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, подразделения Вооруженных сил России начали движение вглубь фронта, несмотря на непростые и порой даже жесткие боевые условия.

«В северной части — Авдеевка, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», — сказал Пушилин.

Авдеевка находится в 10 километрах к северо-западу от окраин Донецка и считается одним из наиболее укрепленных рубежей обороны украинской армии. Бои за населенный пункт не прекращаются с февраля 2022 года.

Ранее глава ДНР сообщал, что российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, а также отбили мощную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.

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    Алевтина Запольская
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