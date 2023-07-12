Двукратный олимпийский чемпион посетит «Фиджитал Игры 8»

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд приедет в Казань на «Фиджитал Игры 8»

Гостем фестиваля «Фиджитал Игры 8», который пройдет в Татарстане 14-15 июля, станет двукратный олимпийский чемпион по сноубордингу, заслуженный мастер спорта России Вик Уайлд. Мероприятие состоится в крупнейшем в Европе экстрим-парке «Урам», расположенном в самом центре Казани.

Участники фестиваля «Фиджитал Игры 8» сначала покажут свое мастерство в скейтбординге на спортивной площадке, а затем продемонстрируют трюки в симуляторе скейтбординга. На соревнованиях выступят восемь команд — в каждой по два скейтбордиста в основном составе и по одному в запасе. Выявить сильнейших в Казань приедут спортсмены из Аргентины, Колумбии, Испании, Болгарии, а также четыре российские команды.

«Прежде всего, отмечу формат соревнований. Я сразу сказал, что это гениально. За этим будущее любой спортивной дисциплины. По игре мы с командой готовились у меня дома, собирались через день. Играли, повторяли трюки друг друга. А по утрам ходили тренироваться в парк», — рассказал о подготовке своей команды член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков.

В «Фиджитал Играх 8» примут участие известные российские скейтбордисты: чемпион России по скейтбордингу-2021 Семен Кутузов, член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков, двукратный чемпион России среди молодежи (до 16 лет) Кирилл Гаврилов, призер всероссийских и международных соревнований по скейтбордингу Маркел Андронов, участник чемпионата мира и чемпионата Европы по скейтбордингу Максим Ежов, а также популярный TikTok-блогер, чемпион России в дисциплине «парк» Ивон Мартинес.

«На всех соревнованиях с моей стороны всегда высокие ожидания, но на этих — особенно. Я очень благодарен за то, что участвую в них. И я, и моя команда готовы к этому испытанию! Фиджитал-формат для всех нас новый, таких соревнований никогда раньше не было, поэтому я так рад принять в них участие и стать первым в мире. Это изменит привычные соревнования по скейтбордингу, — уверен Матиас Делл'Олио из Аргентины.

Мартин Атанасов из Болгарии отметил, что хочет повеселиться, попробовать новый вид соревнований и победить вместе со своей командой.

«Формат очень интересный, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как все получится, и испытать это на себе. Я много тренировался в скейтбординге, а за пару дней до соревнований буду активно готовиться и в фиджитал-формате», — пояснил Мартин Атанасов.