Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 12 июля 2023Россия

Число госпитализированных из-за катастрофы на Каховской ГЭС снова выросло

Число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 154

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Число госпитализированных из-за катастрофы после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области выросло до 154 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы в период с 12 июня. Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заверил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для этого были привлечены медики из других российских регионов.

В Минздраве региона подчеркнули, что в случае необходимости пострадавших направляют в больницы Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости

    США выдвинули Украине требования для вступления в НАТО

    Стало известно о пропавших без вести при подтоплениях россиянах

    Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

    Россиян предупредили о сложностях при получении виз в еще одну страну Европы

    Депутат Рады попыталась выбросить взятку за забор дачи

    Число госпитализированных из-за катастрофы на Каховской ГЭС снова выросло

    На Украине обеспокоились гарантиями безопасности от G7

    Мужчина принял сообщение о крупном джекпоте за мошенническое

    Вучич заявил о замечательных и серьезных подарках от ЕС для Украины

    В России массовую драку дачников с цыганами сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости