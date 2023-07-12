Число госпитализированных из-за катастрофы на Каховской ГЭС снова выросло

Число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 154

Число госпитализированных из-за катастрофы после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области выросло до 154 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы в период с 12 июня. Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заверил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для этого были привлечены медики из других российских регионов.

В Минздраве региона подчеркнули, что в случае необходимости пострадавших направляют в больницы Крыма.